ครม.เห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เฟส 2

ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการดำเนินงาน "โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 2" ปี พ.ศ. 2569 - 2582 ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอ พร้อมอนุมัติจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,037.96 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นงบดำเนินการในการเพิ่มศักยภาพทักษะความเป็นครู และเป็นงบในการบริหารจัดการโครงการ
สำหรับโครงการในระยะที่ 2 เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความต้องการของพื้นที่ รวมทั้งผลิตครูให้มีทักษะ สมรรถนะ และศักยภาพสูง ทั้งทักษะวิชาชีพครู ทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้เทคโนโลยี เพื่อร่วมกันยกระดับความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล หรือ PISA โดยในระยะที่ 2 นี้ตั้งเป้าผลิตครูคุณภาพสูงรวมทั้งสิ้น 16,033 คน (รวม 9 รุ่น) โดยจะเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา 2570 - 2578 และจะเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปี พ.ศ. 2574 – 2582 ในสถานศึกษาทั่วประเทศ
ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ แถลงเพิ่มเติมว่า โครงการนี้จะช่วยให้สถาบันอุดมศึกษาผลิตครูในสาขาและพื้นที่ที่ขาดแคลนให้กับหน่วยงานผู้ใช้ครู ทั้ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ กทม. ได้อย่างมีคุณภาพ โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาและผ่านเกณฑ์แล้ว จะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือพื้นที่อื่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครู และจะต้องไม่ขอโยกย้ายเป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่มีคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการ
ทั้งนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปฏิรูประบบการผลิตครูและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างมาก โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 2 นี้ จะไม่เพียงช่วยแก้ปัญหาครูขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกลได้ตรงจุดเท่านั้น แต่จะเป็นกลไกหลักในการสร้างครูยุคใหม่ที่มีสมรรถนะสูง พร้อมเปลี่ยนแปลงห้องเรียนและยกระดับขีดความสามารถของเยาวชนไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลได้อย่างยั่งยืน