ก.เกษตรฯ พร้อมร่วมมือ ทส.ตรวจสอบผลกระทบ "ปลาหมอคางดำ"

นายวัชระพล ขาวขำ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงกรณีที่นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบกระทู้ถามในที่ประชุมวุฒิสภา และได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งตรวจสอบต้นตอการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ รวมถึงรวบรวมหลักฐานความเสียหายเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้น โดยระบุว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะที่กำกับดูแลกรมประมง ยินดีให้ความร่วมมือและพร้อมทำงานร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากมีการประสานข้อมูลหรือขอความร่วมมือเพิ่มเติม
นายวัชระพล กล่าวว่า ได้กำชับให้กรมประมงเร่งดำเนินการทั้งการจำกัดพื้นที่การแพร่ระบาด การกำจัดออกจากระบบนิเวศ และการนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าสูงสุด โดยสั่งการให้ทุกพื้นที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดชายฝั่ง เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดให้เร็วที่สุด
พร้อมกันนี้ ยังได้สั่งการให้มีการติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยให้กรมประมงรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานในทุกวัน เพื่อประเมินสถานการณ์และเร่งแก้ไขปัญหาให้ทันต่อการแพร่กระจาย