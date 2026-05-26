ไร้มนุษยธรรม! กสม.แถลงการณ์ประณามคนร้ายแต่งหญิงยิงตำรวจและภรรยาเสียชีวิต

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ กสม. ออกแถลงการณ์ประณามการกระทำอันโหดร้ายที่กระทำต่อผู้หญิงและเด็ก กรณีกลุ่มคนร้ายแต่งกายเป็นหญิงสวมฮิญาบยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรยะหริ่ง รายหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัส ส่งผลให้ภรรยาที่อุ้มลูกที่ยังเป็นทารกนั่งมาภายในรถเสียชีวิต ขณะที่ทารกได้รับบาดเจ็บ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2569
โดย กสม. ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจรายดังกล่าว และประณามการกระทำอันโหดร้าย ไร้มนุษยธรรมของกลุ่มคนร้ายที่ใช้ความรุนแรงพรากชีวิตมารดาไปจากลูก ซึ่งเป็นเรื่องที่สะเทือนใจ ยอมรับไม่ได้ และขัดกับหลักกฎหมายและอนุสัญญาระหว่างประเทศ
กสม. ย้ำว่า สิทธิและความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนต้องได้รับ และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ ร่วมกันปกป้องและสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชน โดยเฉพาะเด็กและผู้หญิง และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว อีกทั้งเพิ่มมาตรการป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเยียวยาความเสียหายทั้งต่อจิตใจและทรัพย์สินให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสีย