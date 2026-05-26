สเปนยืนยันพบผู้ติดเชื้อ "ฮันตาไวรัส" เพิ่มในกลุ่มชาวสเปนที่ถูกกักตัว

กระทรวงสาธารณสุขสเปน ยืนยันในวันจันทร์ (25 พ.ค.) ว่า พบผู้มีผลตรวจเชื้อไวรัสฮันตา (hantavirus) เป็นบวกรายใหม่หนึ่งราย ท่ามกลางชาวสเปน 14 ราย ที่เป็นผู้โดยสารของเรือสำราญ MV Hondius ที่ประสบกับการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวขณะเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกในเดือนเมษายน
สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ชาวสเปน 14 ราย จากเรือลำดังกล่าวได้รับการอพยพออกจากเกาะเตเนริเฟภายใต้ปฏิบัติการที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม และยังคงอยู่ภายใต้การกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรค ณ โรงพยาบาลทหารกลางโกเมซ อูยา ในกรุงมาดริด นับตั้งแต่นั้น
กระทรวงสาธารณสุขสเปน ระบุว่า ผู้มีผลตรวจเชื้อเป็นบวกรายล่าสุดนี้ถูกตรวจพบระหว่างการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR ตามปกติ ภายใต้ระบบการแยกกักและควบคุมโรคที่มีการบังคับใช้อยู่แล้ว
ปัจจุบันผู้ป่วยรายนี้ยังไม่แสดงอาการ และได้ถูกย้ายไปยังหน่วยแยกกักกันโรคระดับสูง (UATAN) ของโรงพยาบาลฯ ซึ่งเขายังคงอยู่ภายใต้การดูแลทางการแพทย์เฉพาะทางและมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพที่เข้มงวด
อย่างไรก็ตาม การตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่นี้ไม่ได้ส่งผลให้ระดับความเสี่ยงต่อประชากรทั่วไปเปลี่ยนแปลงไป หรือทำให้ต้องปรับเปลี่ยนมาตรการตอบโต้ทางระบาดวิทยาที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้แต่อย่างใด
ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อรายนี้นับเป็นชาวสเปนรายที่ 2 ที่มีผลตรวจเชื้อเป็นบวก หลังจากเดินทางมาถึงกรุงมาดริด โดยมีรายงานว่าผู้ป่วยรายแรกซึ่งมีอาการป่วยก่อนหน้านี้ มีอาการดีขึ้นตามลำดับ