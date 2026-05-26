ครม.รับทราบข้อเสนอ ป.ป.ช.คุมเข้ม จนท.รัฐแอบชาร์จไฟรถส่วนตัวในสถานที่ราชการ

นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการศึกษาและการดำเนินการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม กรณีเจ้าพนักงานของรัฐนำรถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัวไปอัดประจุไฟฟ้าของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐโดยมิได้รับอนุญาต ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ และแจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบต่อไป
โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้า/สถานีบริการอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานพาหนะไฟฟ้าสำหรับส่วนราชการ/อปท. ที่เป็นผู้ใช้ที่ราชพัสดุหรือผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ ที่กรมธนารักษ์ได้กำหนดไว้แล้ว รวมทั้งระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เช่น จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ การใช้ที่ราชพัสดุเพื่อประโยชน์ในทางราชการ เป็นต้น อย่างเคร่งครัด และประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนรับทราบ ทั้งนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงานดังกล่าวควบคุม กำกับ และดูแลข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะแนวทางของกรมธนารักษ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของราชการต่อไป
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า สลค. มีข้อสังเกตเกี่ยวกับประเด็นข้อเสนอที่เห็นควรให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบกับการนำแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้า/สถานีบริการอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานพาหนะไฟฟ้าสำหรับส่วนราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่เป็นผู้ใช้ที่ราชพัสดุหรือผู้ครอบครองใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุที่กรมธนารักษ์ได้กำหนดไว้แล้วไปใช้บังคับกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว ให้พิจารณาความผิดตามกฎหมายที่มีบทลงโทษกำหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว แนวทางดังกล่าวกรมธนารักษ์ได้มีการแจ้งเวียนไปยังส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2567 เพื่อรับทราบด้วยแล้ว ซึ่งส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสามารถนำไปถือปฏิบัติได้แล้วแต่กรณี