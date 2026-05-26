รองโฆษกฯ แจงเลื่อน ครม.สัญจร หาดใหญ่ 1 เดือน ต้องใช้เวลาพิจารณา

น.ส.ลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ในที่ประชุม ครม.วันนี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้รับรายงานจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ ว่า ยังมีโครงการจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมาก เพื่อบรรจุเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม. สัญจร) ซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2569 เนื่องจากการประชุมครั้งดังกล่าวมีขอบเขตครอบคลุมหลายจังหวัด จึงจำเป็นต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการพิจารณา กลั่นกรอง และตรวจสอบรายละเอียดของโครงการต่างๆ อย่างรอบด้าน เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสอดคล้องกับกรอบงบประมาณของรัฐ
นอกจากนี้ การประชุม ครม.สัญจร ครั้งนี้ ยังได้รับความสนใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องขอเลื่อนการประชุมออกไปประมาณ 1 เดือน เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีเวลาเตรียมข้อมูลและบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างครบถ้วน
ทั้งนี้ ภายหลังนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับในวันที่ 27 พฤษภาคม จะมีการหารือร่วมกันอีกครั้ง เพื่อกำหนดช่วงเวลาการจัดประชุม ครม.สัญจร อย่างเป็นทางการต่อไป โดยรัฐบาลยืนยันว่าจะดำเนินการด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ