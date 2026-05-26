"พิพัฒน์" เผยเลื่อนประชุม ครม.สัญจร ชี้หลายเรื่องรอนายกฯ กลับมาตัดสินใจ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ เปิดเผยว่า วันนี้มีการพิจารณาประชุมเลื่อน ครม.สัญจร ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพราะตอนนี้เราศึกษาหลายเรื่องยังไม่ทัน โดยเมื่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางกลับจากต่างประเทศ ก็จะนำเรื่องนี้เรียนกับนายกรัฐมนตรี ซึ่งอาจจะขอเลื่อนออกไป 1 เดือน โดยเบื้องต้นได้หารือกับสำนักงบประมาณและสภาพัฒน์
เมื่อถามย้ำว่าขอเลื่อนออกไปก่อน ยังไม่ถึงขั้นยกเลิกใช่หรือไม่ นายพิพัฒน์ กล่าวว่า แค่เลื่อนออกไปก่อน แต่ระยะเวลานานเท่าไร ขอหารือกับนายกรัฐมนตรีก่อน
ส่วนที่ประชุม ครม.วันนี้ มีการพิจารณามติอะไรสำคัญบ้าง นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ก็มีตามที่เห็น