เลขาฯ สภาพัฒน์เผยส่งร่างคำชี้แจง พ.ร.ก.กู้เงินฯ ให้รองนายกฯ แล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ​ สศช.​ กล่าวถึงกรณีการเขียนคำชี้แจงส่งศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัย พ.ร.ก. กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ​ว่า​ ขอให้ไปสอบถามนายปกรณ์​ นิลประพันธ์​ รองนายกรัฐมนตรี ในส่วนของสภาพัฒน์ที่ผ่านมา ในห้วงสัปดาห์ที่แล้วได้ทำร่วมกับกระทรวงการคลัง พูดคุยและทำคำชี้แจงร่วมกัน​ก่อนส่งให้ ซึ่งนายปกรณ์ เป็นผู้ตรวจทานเป็นคนสุดท้าย

ส่วนเอกสารชี้แจงมีจำนวนเท่าใดนั้น นายดนุชา​ กล่าวว่าตนไม่ทราบ​ แต่ย้ำว่าได้ดำเนินการกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทรวงการคลังถือเป็นหน่วยงานหลักที่ดำเนินการในเรื่องนี้​ และมีการส่งคำชี้แจงทั้งหมดไปยังนายปกรณ์ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

เมื่อถามว่าในฐานะที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ มีผู้เสนอโครงการเข้าในคณะกรรมการกลั่นกรองจำนวนเท่าใดแล้วนั้น นายดนุชา​ กล่าวว่า​ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณากันอยู่​ แต่รายละเอียดขอให้ไปถามที่กระทรวงการคลัง ว่ามีวาระอะไรหรือไม่ ซึ่งต้องดูว่ามีใครส่งมาบ้าง ส่วนโครงการไทยช่วยไทย พลัส จากที่คำนวณไว้หลังจากนี้ ค่าครองชีพจะสูงขึ้น เงินเฟ้อกำลังจะสูงขึ้น ดังนั้น โครงการนี้เป็นการลดค่าครองชีพ เเละช่วยพยุงเศรษฐกิจ คาดว่าจะช่วยให้จีดีพีเพิ่มขึ้น 0.4 % เพราะจะมีเงินกู้จาก พ.ร.ก. กู้เงินฯ ออกมาประมาณ 2 แสนล้านบาท