เลขาฯ สภาพัฒน์เผยส่งร่างคำชี้แจง พ.ร.ก.กู้เงินฯ ให้รองนายกฯ แล้ว

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. กล่าวถึงกรณีการเขียนคำชี้แจงส่งศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัย พ.ร.ก. กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ว่า ขอให้ไปสอบถามนายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี ในส่วนของสภาพัฒน์ที่ผ่านมา ในห้วงสัปดาห์ที่แล้วได้ทำร่วมกับกระทรวงการคลัง พูดคุยและทำคำชี้แจงร่วมกันก่อนส่งให้ ซึ่งนายปกรณ์ เป็นผู้ตรวจทานเป็นคนสุดท้าย
ส่วนเอกสารชี้แจงมีจำนวนเท่าใดนั้น นายดนุชา กล่าวว่าตนไม่ทราบ แต่ย้ำว่าได้ดำเนินการกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทรวงการคลังถือเป็นหน่วยงานหลักที่ดำเนินการในเรื่องนี้ และมีการส่งคำชี้แจงทั้งหมดไปยังนายปกรณ์ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
เมื่อถามว่าในฐานะที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ มีผู้เสนอโครงการเข้าในคณะกรรมการกลั่นกรองจำนวนเท่าใดแล้วนั้น นายดนุชา กล่าวว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณากันอยู่ แต่รายละเอียดขอให้ไปถามที่กระทรวงการคลัง ว่ามีวาระอะไรหรือไม่ ซึ่งต้องดูว่ามีใครส่งมาบ้าง ส่วนโครงการไทยช่วยไทย พลัส จากที่คำนวณไว้หลังจากนี้ ค่าครองชีพจะสูงขึ้น เงินเฟ้อกำลังจะสูงขึ้น ดังนั้น โครงการนี้เป็นการลดค่าครองชีพ เเละช่วยพยุงเศรษฐกิจ คาดว่าจะช่วยให้จีดีพีเพิ่มขึ้น 0.4 % เพราะจะมีเงินกู้จาก พ.ร.ก. กู้เงินฯ ออกมาประมาณ 2 แสนล้านบาท