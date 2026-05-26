กรมรางแจ้งความเอาผิดเพิ่ม รถทุกคันที่ทับเส้นรางรถไฟ

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงการเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหาย และได้รับความสูญเสียจากเหตุรถไฟชนรถประจำทาง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ว่า ขณะนี้การเยียวยาผู้เสียชีวิตจากเหตุดังกล่าว ได้มีการอนุมัติเงินเยียวยาแล้วจำนวน 6 ราย จากทั้งหมด 8 ราย โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ หรือ ขสมก. และการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. ได้เยียวยา 2,900,000 ล้านบาท และจะมีอีก 300,000 บาท จากกองทุนคุ้มครองสิทธิ์ ซึ่ง ขสมก. และ รฟท.จะดำเนินการขอนุมัติต่อไป เช่นเดียวกับผู้บาดเจ็บได้มีการไปเยี่ยม และเยียวยาในเบื้องต้นแล้ว ส่วนผู้เคราะห์ร้านอื่นๆ จะดำเนินการต่อไป
ส่วนขั้นตอนการดำเนินคดีนั้น กรมการขนส่งทางราง จะแจ้งความร้องทุกข์ เพื่อดำเนินคดีกับพนักงานขับรถไฟ ฐานประมาท และดำเนินคดีกับรถทุกคันที่จอดทับบริเวณรางรถไฟ ฐานฝ่าฝืนกฎจราจร ซึ่งพนักงานสอบสวนจะดำเนินการต่อไป พร้อมชี้แจงว่า การถอดบทเรียนนั้น กระทรวงคมนาคมไม่เคยพูดถึง เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นควรดำเนินกันมานานแล้ว และปัญหาเหล่านี้จำเป็นจะต้องมีการจัดการ และหลายจุดที่เป็นทางลักข้ามระหว่างทางรถไฟ และชุมชน ซึ่งมีอุปกรณ์ความปลอดภัยไม่ครบถ้วน จะต้องแก้ไขทันที ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้มีการพูดคุยกับสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง หรือ สทร.เรียบร้อยแล้ว โดยจะนำงบประมาณจากกองทุนเลขทะเบียนสวยจัดการกับปัญหาจุดตัดทางรถไฟ ซึ่งจะนำร่องในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลก่อนจะขยายไปทั่วประเทศ ให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัย และสัญญาณแจ้งเตือน ทั้งไฟเตือน เสียงหวูดแจ้งเตือนให้ครบถ้วน ซึ่งในอนาคตอาจจะมีไม้กั้นอัตโนมัติ มีระบบการตรวจจับ เพื่อลดความผิดพลาดมนุษย์
ส่วนที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะคนบริหารจัดการไม่เพียงพอ จะต้องมีการรับเจ้าหน้าที่เพิ่มนั้น ถือเป็นข้อเสนอหนึ่ง แต่เชื่อว่าเทคโนโลยีสามารถทดแทนได้ ซึ่งที่ผ่านมามีการลดคนแต่ไม่ได้มีการนำเทคโนโลยีมาให้ หรือหากจะต้องเพิ่มบุคลากร อาจต้องเปลี่ยนรูปแบบการจ้าง เพื่อไม่ให้เป็นภาระผูกพันงบประมาณนาน