เลขาฯ ครม.เตรียมยื่นเอกสารแจง พ.ร.ก.กู้เงิน ต่อศาล รธน.วันนี้

นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กล่าวถึงการส่งคำชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญ กรณีการออก พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน ว่า คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการคลัง สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงพลังงาน และกฤษฎีกา ทำคำชี้แจงร่วมกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จากนั้นสำนักเลขาคณะรัฐมนตรี ทำเอกสารเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะจัดส่งวันนี้ เนื่องจากเป็นวันสุดท้ายตามกำหนด 7 วัน โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้ถือเอกสารไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ หลังจากนี้ขึ้นอยู่กับศาลฯว่าจะเรียกบุคคลชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่
ขณะที่นายอนันต์ แก้วกำเนิด ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กล่าวว่า ร่างคำชี้แจงดังกล่าวตนได้ส่งไปแล้ว ซึ่งจะเป็นร่างคำแถลงชี้แจงในภาพรวม ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้ดำเนินการต่อไป
ด้านนายนพดล เภรีฤกษ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ระบุว่า ร่างคำแถลงดังกล่าวได้มีการส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจทานเรียบร้อยแล้ว