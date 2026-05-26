ราคาทองครึ่งวันเช้า [-250] รูปพรรณขายออก 70,800 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศครึ่งวันเช้า มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 3 ครั้ง ปรับลดสุทธิ 250 บาท ล่าสุด (12.00 น.) ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 69,800 บาท ขายออกบาทละ 70,000 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 68,401.92 บาท ขายออกบาทละ 70,800 บาท