"ภราดร" โต้ "เท้ง" ยันไม่มีระบอบสีน้ำเงิน วอนทำการเมืองสร้างสรรค์

นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ระบุว่า พรรคภูมิใจไทยเป็นเอเจนท์ของระบอบสีน้ำเงิน ว่า การเมืองที่ผ่านการเลือกตั้งมาล้วนเป็นเอเจนท์ทั้งนั้น เป็นเอเจนท์ของพี่น้องประชาชนที่ตัดสินใจเลือกเข้ามา และพรรคภูมิใจไทยก็เป็นเอเจนท์ของพี่น้องประชาชนที่ผ่านการเลือกตั้ง นำเสนอนโยบาย และถูกใจจนได้รับเลือกเข้ามา เป็นเอเจนท์ของพวกเขา เช่นเดียวกับพรรคเพื่อไทย พรรคประชาชน ก็เป็นเอเจนท์ของคนที่กากบาทเลือกเข้ามา เพื่อทำภารกิจตามที่ได้สัญญากับประชาชน
นายภราดร กล่าวว่า ไม่ทราบเรื่องระบอบสีน้ำเงินหมายถึงอะไร แต่พรรคภูมิใจไทยมีสีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์ และพวกเราก็ถูกเรียกว่าพรรคสีน้ำเงิน ดังนั้นยอมรับว่าเป็นพรรคสีน้ำเงินที่เติบโตขึ้นจากการเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 และก่อนหน้านั้น พรรคสีน้ำเงินโตขึ้นจากพรรคสีส้ม พรรคภูมิใจไทยมีเพียง 70 เสียง ไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ และเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย ซึ่งเกิดขึ้นจากการสนับสนุนของพรรคสีส้ม ทำให้พวกตนได้มีโอกาสเป็นรัฐบาล ทำให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี ได้บริหารประเทศในช่วงเวลาสั้นๆ ไม่ถึง 4 เดือน ตาม MOA โดยใช้ทุกวินาทีขับเคลื่อนนโยบายที่ได้สัญญากับประชาชน ทั้งกับพรรคประชาชน และพี่น้องประชาชน โดยใช้ระยะเวลาสองเดือนกว่าๆ จนกระทั่งสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ จนเกิดการเติบโตขึ้นของพรรคสีน้ำเงิน จนได้รับเสียงสนับสนุน 192 เสียง
เมื่อถามว่าการที่พรรคประชาชนเคลื่อนไหวเช่นนี้ต้องการอะไร นายภราดร กล่าวว่า เป็นการสร้างวาทกรรม และดิสเครดิตรัฐบาล จึงอยากเชิญชวนให้กลับมาทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์ เพราะสถานการณ์ในปัจจุบันประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหยุดสร้างวาทกรรม เป็นฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ท้วงติงอย่างมีเหตุมีผล โดยใช้กลไกของสภามาท้วงติง ไม่ใช่มาสร้างวาทกรรมใหม่ เป็นระบอบสีน้ำเงิน ซึ่งตนไม่เข้าใจว่าระบอบสีน้ำเงินคืออะไร ดังนั้นขอย้ำอีกครั้งว่าขณะนี้มีแต่พรรคสีน้ำเงิน
เมื่อถามว่าจะเรียกร้องให้หัวหน้าพรรคประชาชนออกมาระบุให้ชัดหรือไม่ว่าใครคือตัวการของระบอบสีน้ำเงิน นายภราดร กล่าวว่า ตนก็ไม่ทราบ และได้ย้ำแล้วว่า เอเจนท์ของพรรคการเมืองคือพี่น้องประชาชน เพื่อขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จตามเจตนาที่พวกเขาได้เลือกเราเข้ามา