"สุริยะ" ยันยังทำงานได้ คาดวูบเพราะพักผ่อนน้อย อากาศร้อน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณีที่เมื่อวานนี้เกิดอาการป่วย หมดสติเข้าโรงพยาบาลที่จังหวัดอุดรธานี ว่า หลังจากได้พักผ่อน รู้สึกดีประมาณ 80%
เมื่อถามว่า แพทย์ได้กำชับว่าต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ นายสุริยะ กล่าวว่า ขณะนี้แพทย์ที่ทำการตรวจที่ จ.อุดรธานี จะส่งข้อมูลมาทั้งหมด ซึ่งวันนี้หรือพรุ่งนี้หากมีเวลาตนก็จะไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลอีกครั้ง
ส่วนสาเหตุของอาการป่วย นายสุริยะ คาดว่าน่าจะเกิดจากหลายสาเหตุ อาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอ และอากาศร้อน
อย่างไรก็ตาม นายสุริยะ ยืนยันว่า สุขภาพร่างกายยังแข็งแรงสามารถทำงานได้