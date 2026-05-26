8 องค์กรสื่อร้อง กสทช.วางแผนแม่บททีวีดิจิทัลหลังใบอนุญาตหมดอายุปี 2572

องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน 8 องค์กร นำโดยนายเดียว วรตั้งตระกูล เลขานุการสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัล เข้ายื่นหนังสือต่อศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกสทช. และพร้อมสำเนาถึงกรรมการ กสทช. ทุกคน เนื่องจากวันนี้มีการประชุมบอร์ด กสทช.โดยมี พ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุข เลขานุการประจำประธาน กสทช. เป็นผู้รับมอบ
โดยองค์กรวิชาชีพสื่อ ขอให้ กสทช. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายด้วยการออกประกาศแผนแม่บทกิจการโทรทัศน์ ภายหลังการสิ้นสุดอายุใบอนุญาตปี 2572 พร้อมระบุว่า ที่ผ่านมาได้มีการนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อเสนอเชิงนโยบายต่อ กสทช. อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเรียกร้องให้บรรจุวาระการพิจารณาแผนแม่บทกิจการโทรทัศน์เข้าสู่การประชุมคณะกรรมการหลายครั้ง แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการหรือประกาศแนวทางที่ชัดเจน ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถวางแผนธุรกิจระยะยาวได้ โดยเฉพาะทีวีดิจิทัลที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทั้งนี้ สมาคมฯ เห็นว่า ช่วงเวลาไม่ถึง 3 ปีที่เหลือก่อนสิ้นสุดใบอนุญาตทีวีดิจิทัล ถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ เพราะการวางแผนล่วงหน้าควรเกิดขึ้นก่อน 5 ปี
สำหรับข้อเสนอสำคัญที่ยื่นต่อ กสทช. ประกอบด้วย การเร่งจัดทำและประกาศ "แผนแม่บทและแผนที่นำทาง (Roadmap) กิจการโทรทัศน์ภายหลังปี 2572" โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญ อาทิ รูปแบบการอนุญาตประกอบกิจการ โครงสร้างการให้บริการในทุกแพลตฟอร์ม หลักเกณฑ์การแข่งขันที่เป็นธรรม มาตรการคุ้มครองสิทธิประชาชนในการเข้าถึงบริการฟรีทีวี รวมถึงแผนการเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยีและโครงข่าย
นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้ กสทช. กำหนดกรอบระยะเวลาการประกาศแผนแม่บทดังกล่าวอย่างชัดเจน โดยเห็นว่าควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30มิถุนายน 2569 เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสม
พร้อมกันนี้ สมาคมฯ ระบุว่า หากยังไม่มีความคืบหน้าในการพิจารณาวาระดังกล่าวภายในกรอบเวลาที่เสนออาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งสมาคมฯ และผู้ประกอบการอาจจำเป็นต้องดำเนินการตามสิทธิทางกฎหมายต่อไป
ด้าน พ.ต.อ.ประเวศน์ เลขานุการประจำประธาน กสทช. เป็นผู้รับมอบหนังสือ กล่าวว่า วันนี้มีการประชุม บอร์ด กสทช. จะนำเสนอที่ประชุมให้รับทราบ และจะบรรจุในวาระการประชุมแน่นอน