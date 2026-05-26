"เอกนิติ" ปลื้ม! คนไทยแห่ลงทะเบียน "ไทยช่วยไทยพลัส" วันแรกทะลุ 24 ล้านสิทธิ

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจที่กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส กล่าวว่า ขอบคุณคนไทยที่ให้การตอบรับกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างล้นหลาม ซึ่งได้ทราบว่ามีผู้ลงทะเบียนไปแล้วประมาณ 24 ล้านสิทธิ และยังเหลืออีก 6 ล้านสิทธิ ตนรู้สึกดีใจที่คนไทยให้ความสนใจกับโครงการนี้
ขณะที่ฝั่งของผู้ขาย มีผู้ที่ใช้สิทธิเดิมอยู่ประมาณ 9.7-9.8 ล้านร้านค้า ซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัสหัวใจสำคัญคือต้องการช่วยบรรเทาจากวิกฤตราคาน้ำมันแพง จากต้นทุนที่สูงขึ้น รวมถึงบรรเทาผู้ซื้อ
ทั้งนี้ นายเอกนิติ ได้ขอขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดทั้งกระทรวงการคลัง ธนาคารกรุงไทย ที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดทำให้ระบบไม่ล่มเลย ถือเป็นประวัติศาสตร์ที่มีผู้มาลงทะเบียน 7 แสนคนต่อวินาที ถือเป็นระบบที่เป็นต้นแบบ และเป็นระบบที่เสถียรมาก
นอกจากนี้ ยังแนะนำร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส ในสัปดาห์หน้าในวันที่ 1 มิถุนายน จะมีน้อง AI ชื่อว่า "นกกระซิบ" ช่วยร้านค้าบริหารต้นทุน เพื่อให้ร้านค้าต่างๆ ขายของได้มากขึ้น