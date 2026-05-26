"พิพัฒน์" นั่งหัวโต๊ะถก ครม. พิจารณาแผนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทย-เวียดนาม

วันนี้ (26 พ.ค.) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แทนนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2569 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งวันนี้มีรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีลาการประชุมหลายราย
สำหรับวาระสำคัญที่เสนอเข้ามายังที่ประชุม ครม.วันนี้ มีวาระเพื่อพิจารณา กระทรวงคมนาคม เสนอขอความเห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ขสมก.) ใช้พื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพื่อเป็นที่จอดรถโดยสารประจำทาง และกิจการสาธารณูปโภค จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ พื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุง สถานีคลองบางไผ่ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม, พื้นที่บริเวณลานจอดแล้วจร สถานีเคหะฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ และพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวาง
ขณะที่กระทรวงการคลัง เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... เป็นกฎหมายตามมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการแพทย์ การสาธารณสุข และการศึกษา
พร้อมกันนี้ยังเสนอเสนอร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาในพื้นที่พัฒนาร่วม (ฉบับที่ ...)
ด้านกระทรวงการต่างประเทศเสนอร่างแผนปฏิบัติการ (Plan of Action) เพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทย – เวียดนาม ปี 2569 – 2574 เพื่อเตรียมพร้อมการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล นายโต เลิม เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ขณะที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2569 – 2572
ด้านกระทรวงกลาโหม เสนอการขอความเห็นชอบต่อร่างแนวทางปฏิบัติสำหรับความร่วมมือของฝ่ายกลาโหม เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานใต้ทะเล
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เสนอร่างปฏิญญาดูชานเบและร่างถ้อยแถลงหัวหน้าคณะผู้แทนไทยสำหรับการประชุมระดับสูงว่าด้วยทศวรรษระหว่างประเทศแห่งการดำเนินการ "น้ำสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน" ค.ศ. 2018 – 2028 ครั้งที่ 4
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 4 วรรคสอง (มติคณะรัฐมนตรีที่มีลักษณะเป็นการกำหนด หลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี)
ส่วนวาระเพื่อทราบ กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ รวม 2 ฉบับ
พร้อมทั้งเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. ... และร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ. ... รวม 2 ฉบับ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 เรื่อง มอบหมายหน่วยงานจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย
สำนักงาน ก.พ. รายงานข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม กรณีเจ้าพนักงานของรัฐนำรถยนต์ไฟฟ้าส่วนตัวไปอัดประจุไฟฟ้าของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยมิได้รับอนุญาต
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เสนอการดำรงตำแหน่งประธานและเลขาธิการคณะทำงานด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมขององค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศ วาระปี พ.ศ. 2568 – 2574 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน