กทม.เช้านี้คุณภาพอากาศ 'ดีมาก' PM 2.5 ไม่เกินมาตรฐาน-มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 14.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.)
สำหรับ 12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM 2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1. เขตพระโขนง 23.7 มคก./ลบ.ม.
2. เขตยานนาวา 22.5 มคก./ลบ.ม.
3. เขตลาดกระบัง 20.5 มคก./ลบ.ม.
4. เขตประเวศ 19.6 มคก./ลบ.ม.
5. เขตบางคอแหลม 18.8 มคก./ลบ.ม.
6. เขตสัมพันธวงศ์ 17.5 มคก./ลบ.ม.
7. เขตหนองแขม 17.3 มคก./ลบ.ม.
8. เขตบางนา 17.1 มคก./ลบ.ม.
9. เขตราชเทวี 17.1 มคก./ลบ.ม.
10. เขตวังทองหลาง 17 มคก./ลบ.ม.
11. เขตบางกอกใหญ่ 16.9 มคก./ลบ.ม.
12. เขตหนองจอก 16.7 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 13.5 - 16.1 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงเทพตะวันออก 9.5 - 20.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงเทพกลาง 10.3 - 17.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงเทพใต้ 7.3 - 23.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี
กรุงธนเหนือ 8 - 16.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงธนใต้ 10.3 - 17.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
ทั้งนี้ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมาก