ยูกันดาแถลงพบผู้ป่วยติดเชื้ออีโบลาเพิ่มอีก 2 ราย รวมเป็น 7 รายแล้ว

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงกัมปาลา ประเทศยูกันดา เมื่อวันที่ 25 พ.ค. ว่า กระทรวงสาธารณสุขยูกันดา แถลงว่า ยูกันดาตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้ออีโบลาเพิ่มอีก 2 ราย ทำให้จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดในประเทศเพิ่มเป็น 7 รายแล้ว โดยผู้ป่วยใหม่ทั้ง 2 ราย เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงกัมปาลา และทั้งคู่เป็นชาวยูกันดา
ทั้งนี้ ผู้ป่วยทั้ง 2 ราย ถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาในหน่วยรักษาที่กำหนดไว้แล้ว และกำลังได้รับการดูแล ขณะที่ทีมตอบสนองกำลังติดตามผู้ที่สัมผัสกับบุคคลทั้งสอง
