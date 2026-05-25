โฆษก ภท.ยันพรรคไม่มีระบอบสีน้ำเงิน ตามที่ "เท้ง" กล่าวหา ยันอยู่ใต้ระบอบเดียวคือ ปชต.

น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย รมช.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวตอบโต้กรณีแถลงของ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ออกมาระบุว่าสังคมการเมืองไทยอยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงิน ซึ่งพรรคภูมิใจไทยเป็นเอเจนต์ในระบอบดังกล่าวนั้น ขอยืนยันว่า พรรคภูมิใจไทยไม่มีระบอบสีน้ำเงิน ตามที่ผู้นำฝ่ายค้านออกมาพูดพาดพิงถึงพรรคภูมิใจไทย แต่เป็นอันรู้กันว่าพรรคภูมิใจไทยใช้สัญลักษณ์ และโลโก้พรรคเป็นสีน้ำเงิน ซึ่งพรรคภูมิใจไทยและพรรคการเมืองอื่นๆ ในประเทศไทย ก็อยู่ภายใต้ระบอบเดียวกัน คือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ดังนั้น การมาพาดพิงแบบนี้ถือเป็นเรื่องที่เสียหาย มีเจตนาอย่างไร ซึ่งจะทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกไขว้เขวได้