"ชนนพัฒฐ์" แจงปม DSI เรียกเข้ากระบวนการสอบสวน ยันให้ความร่วมมือถูกตรวจสอบ

นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา พรรคกล้าธรรม โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า ตามที่มีข่าว DSI ทำหนังสือขออนุญาตต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเรียกตัวผมเข้าสู่กระบวนการสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายนั้น ว่า ตั้งแต่ต้น ผมมีความตั้งใจที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบอย่างถูกต้อง และได้เข้าไปให้ข้อมูลกับ DSI ด้วยตนเอง เพราะเชื่อมั่นว่า เมื่อสังคมมีข้อสงสัย ผู้แทนราษฎรยิ่งต้องพร้อมให้ตรวจสอบอย่างโปร่งใสตามกระบวนการยุติธรรม
ส่วนของ DSI จำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในช่วงที่สภาผู้แทนราษฎรกำลังเปิดสมัยประชุม จึงต้องมีการขอมติจากสภาเพื่อให้ทุกอย่างถูกต้องตามหลักนิติรัฐ และไม่เกิดข้อบกพร่องในกระบวนการภายหลัง
