ญี่ปุ่นป่วน! ชายปริศนาพ่นสารบางอย่างกลางห้างกินซ่า พบมีอาการ 25 คน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 25 พ.ค.ว่า เกิดกลิ่นฉุน และผู้คนเริ่มมีอาการไอ ใกล้กับตู้เอทีเอ็มของธนาคารบนชั้น 1 ของห้างกินซ่า ซิกซ์ โดยผู้คนต่างบ่นว่า มีอาการต่าง ๆ รวมถึงเจ็บคอ หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยฉุกเฉิน เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุพบว่า มีผู้คน 25 คน ทั้งชายและหญิง รู้สึกไม่สบาย และ 14 คน ในจำนวนนี้ ได้แก่ ชาย 2 คน และหญิง 12 คน ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล ขณะที่รถดับเพลิงรวม 53 คัน ถูกส่งไปยังที่เกิดเหตุ
ทั้งนี้ ตำรวจและหน่วยงานดับเพลิงโตเกียวเร่งตรวจสอบสาเหตุของกลิ่นเหม็น จากนั้นพบชายสวมเสื้อแจ๊กเกตสีดำ กางเกงสีอ่อน และหน้ากากสีขาว ฉีดพ่นบางอย่างในบริเวณตู้เอทีเอ็ม
ทั้งนี้ ตำรวจและหน่วยงานดับเพลิงโตเกียวเร่งตรวจสอบสาเหตุของกลิ่นเหม็น จากนั้นพบชายสวมเสื้อแจ๊กเกตสีดำ กางเกงสีอ่อน และหน้ากากสีขาว ฉีดพ่นบางอย่างในบริเวณตู้เอทีเอ็ม