ทีมแพทย์ย้ายด่วน! "หมอธีรศักดิ์" เข้ากรุงเทพฯ หลังอาการทางสมองเข้าขั้นวิกฤต

จากกรณีอุบัติเหตุชายชาวอังกฤษซิ่งรถจักรยานยนต์ชน รศ.นพ.ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ อาจารย์แพทย์ชื่อดัง โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้บาดเจ็บสาหัสก่อนหลบหนีไป บนเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ต่อมาสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ โดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งทำการรักษา รศ.นพ.ธีระศักดิ์ หลังได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองอย่างรุนแรงนั้น
วันนี้ (25 พ.ค.) ทีมแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย ได้ประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องบินจากกองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการเคลื่อนย้าย รศ.นพ.ธีระศักดิ์ เป็นการด่วน เนื่องจากอาการทางสมองของคุณหมออยู่ในขั้นวิกฤต และจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดสมองโดยแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงอย่างเร่งด่วน โดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัว รศ.นพ.ธีระศักดิ์ ขึ้นรถเคลื่อนย้ายจากโรงพยาบากรุงเทพสมุย ก่อนจะทำการเปลี่ยนถ่ายขึ้นเครื่องบินของกองบินตำรวจ เพื่อบินมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครทันที โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทาง
วันนี้ (25 พ.ค.) ทีมแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย ได้ประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องบินจากกองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการเคลื่อนย้าย รศ.นพ.ธีระศักดิ์ เป็นการด่วน เนื่องจากอาการทางสมองของคุณหมออยู่ในขั้นวิกฤต และจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดสมองโดยแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงอย่างเร่งด่วน โดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัว รศ.นพ.ธีระศักดิ์ ขึ้นรถเคลื่อนย้ายจากโรงพยาบากรุงเทพสมุย ก่อนจะทำการเปลี่ยนถ่ายขึ้นเครื่องบินของกองบินตำรวจ เพื่อบินมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครทันที โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทาง