หุ้นไทยปิดตลาดวันนี้ +11.66 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 63,485.33 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 ดัชนี Set Index ปิดตลาดที่ระดับ 1,550.33 จุด ปรับขึ้น 11.66 จุด หรือเปลี่ยนแปลง 0.76 เปอร์เซ็นต์ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 63,485.33 ล้านบาท