ปธ.สภาฯ ยันไม่มีการอุ้มรัฐบาลปม พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน ยื่นศาล รธน.วินิจฉัยแล้ว

นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านขอให้วางตัวเป็นกลาง ในการให้ใช้เวทีสภาผู้แทนราษฎร ตรวจสอบรัฐบาลถึงการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 4 แสนล้านบาท ว่า ตนส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ตามอำนาจหน้าที่เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ยืนยันว่า ไม่มีการอุ้มรัฐบาลตามที่มีการระบุ และที่เคยพูดถึงเรื่องเสนอญัตติด่วนขอตั้งกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ ตรวจสอบการใช้งบดังกล่าว ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน เพราะการเสนอญัตติเข้าสู่สภาฯ จะมีคณะกรรมการ ที่มีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานพิจารณา การพิจารณาว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือไม่ ตนไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวและได้ชี้แจงไปตามที่คณะกรรมการพิจารณาได้แจ้งมาว่าไม่ใช่ญัตติด่วน และเป็นการตัดสินใจตามขั้นตอน
ทั้งนี้ ยืนยันว่า ไม่มีการอุ้มรัฐบาลตามที่มีการระบุ และที่เคยพูดถึงเรื่องเสนอญัตติด่วนขอตั้งกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ ตรวจสอบการใช้งบดังกล่าว ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน เพราะการเสนอญัตติเข้าสู่สภาฯ จะมีคณะกรรมการ ที่มีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานพิจารณา การพิจารณาว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือไม่ ตนไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวและได้ชี้แจงไปตามที่คณะกรรมการพิจารณาได้แจ้งมาว่าไม่ใช่ญัตติด่วน และเป็นการตัดสินใจตามขั้นตอน