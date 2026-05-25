DE ยันโครงการ TH-AI Passport คุ้มค่างบฯ ปชช.เข้าถึงระบบปัญญาประดิษฐ์กว่า 15 แพลฟอร์ม

นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยถึงกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เชิงลบต่อความคุ้มค่าของโครงการ “ไทย เอไอ พาสสปอต์ ( TH-AI Passport) ที่งบประมาณสูงถึง 1,620 ล้านบาท ว่า หากคำนวณความคุ้มค่าตามสิทธิ์การใช้งาน ถือว่าโครงการคุ้มค่ามาก เพราะงบประมาณดังกล่าวเป็นการกระจายสิทธิ์ให้ประชาชนเข้าถึงระบบปัญญาประดิษฐ์ระดับโลกมากกว่า 15 แพลฟอร์ม ได้ถึง 5 ล้านคน เมื่อคิดเฉลี่ยออกมาจะตกเพียงคนละประมาณ 27 บาทต่อเดือน เท่านั้น หากประชาชน ต้องจ่ายเงิน ย่อยต้องซื้อสิทธิ์ใช้งานเวอร์ชันโปรเองตามท้องตลาด เช่น แชท จีดีพี หรือค่ายอื่น ๆ จะต้องเสียค่าบริการสูงถึงเดือนละ 700-1,000 บาท นโยบายนี้จึงเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีและกระจายโอกาสให้คนไทยได้จำนวนมาก
สำหรับรูปแบบโครงการนี้ จะไม่ใช่แค่โปรแกรมแชทบอท ใช้เอไอธรรมดา แต่ในสิทธิ์นี้จะพ่วงไลเซนส์ และคอร์สเรียนลิขสิทธิ์เฉพาะจากกลุ่มยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีระดับโลกอย่างโอเพ่นเอไอ รวมภึงเอไอ ค่ายอื่นๆ เพื่อสอนทักษะการเขียนชุดคำสั่ง และการประยุกต์ใช้ เอไอในระดับสากล โดยเป้าหมายหลักจะเน้นไปที่กลุ่มเด็กจบใหม่ หรือ เฟิร์ส จ็อบเบอร์ เนื่องจากเยาวชนกลุ่มนี้เติบโตและเรียนมาในยุคที่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังไม่มีวิชา เอไอ แต่ปัจจุบัน เมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานยุคปัจจุบันที่ขับเคลื่อนด้วย เอไอ และมีการแข่งขันที่สูงมากโครงการนี้จะเป็นเสมือนอาวุธติดตัวให้คนรุ่นใหม่สู้ในตลาดงานได้
