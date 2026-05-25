สถานทูตอิสราเอลจัดกิจกรรมฉลองในโอกาสครบ 72 ปี สัมพันธ์การทูตอิสราเอล-ไทย

วันนี้ (25 พ.ค.) สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย จัดกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบปีที่ 72 ของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างอิสราเอลกับประเทศไทย ด้วยการสร้างโรงเรือน และปรับปรุงระบบน้ำเพื่อการเกษตร ที่ศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียงบ้านสวนเมอร์ซี่ ถนนกรุงเทพกรีฑา กรุงเทพมหานคร ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล ( บ้านเมอร์ซี่ )
โครงการบ้านสวนเมอร์ซี่ ( Mercy Farm ) เริ่มขึ้นเมื่อปี 2549 ภายใต้การดูแลของบาทหลวงโจเซฟ เอช ไมเออร์ เพื่อพัฒนาเยียวยาเด็กและเยาวชนที่พักอาศัยอยู่ในบ้านเมอร์ซี่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ด้อยโอกาส มีภูมิหลังที่ยากลำบาก ไม่ว่าจะยากจน มาจากครอบครัวที่เปราะบาง หรือต้องการความสนับสนุนด้านการศึกษาและกำลังใจ
