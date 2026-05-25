ขบ.เผยการต่ออายุรับรองแอปฯ Bolt อยู่ในขั้นพิจารณา ย้ำเน้นความปลอดภัย ปชช.

นายฐิติพัฒน์ ไทยจงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์ และโฆษกกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) เปิดเผยว่า ขบ. อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมการต่ออายุหนังสือรับรองให้กับแอปพลิเคชัน Bolt
ทั้งนี้ จากกรณีที่มีข่าวเกี่ยวกับการให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน Bolt ในประเด็นด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารนั้น ขบ.มีหนังสือให้บริษัท Bolt ชี้แจงข้อเท็จจริง และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการตรวจสอบ และพิจารณาตามขั้นตอน หากตรวจสอบพบว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่กำหนด ขบ. มีอำนาจดำเนินการตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น การตักเตือน การสั่งระงับการให้บริการ การเพิกถอนการรับรอง หรือการไม่ต่ออายุการรับรองแล้วแต่กรณี โดย ขบ.เน้นย้ำให้บริษัท Bolt ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรการด้านความปลอดภัยของผู้โดยสาร การคัดกรองผู้ขับรถ การตรวจสอบยืนยันตัวตน การป้องกันการสวมสิทธิ หรือใช้บัญชีร่วมกัน รวมถึงการกำกับดูแลรถ และผู้ขับรถในระบบให้มีความถูกต้อง และปลอดภัยตลอดการให้บริการ
นายฐิติพัฒน์ กล่าวอีกว่า ขบ.จะเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการให้บริการรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ ความปลอดภัยของประชาชน และการแข่งขันที่เป็นธรรมเป็นสำคัญ โดยทุกแพลตฟอร์มต้องให้บริการภายใต้มาตรฐานเดียวกัน เช่น ผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และต้องมีประกันภัยที่คุ้มครองผู้โดยสารอย่างเหมาะสม
