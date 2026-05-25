ราคาทองครั้งที่ 14 ปรับลง 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 70,950 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 เวลา 15:11 (ครั้งที่ 14) ปรับลดลง 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 69,950.00 บาท ขายออก 70,150.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 68,553.52 บาท ขายออก 70,950.00 บาท