ชวน ปชช.ร่วมเจริญพระพุทธมนต์-เจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ "สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี"

เพจพระลาน โพสต์ระบุว่า มหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศ ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๙ โดยมีแนวทางปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาตามมติมหาเถรสมาคม ดังนี้
วันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๙ : จัดพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน (ตามมติพิเศษ ๒/๒๕๖๙)
ทุกวันเสาร์ ตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๖๙ : จัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลหลังการสวดมนต์ทำวัตรเย็น
ตลอดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ : ให้สวดบท “สุทิตาปรมราชินีวรทานคาถา” ต่อท้ายการสวดมนต์ทำวัตรเย็นทุกวัน และต่อท้ายการเจริญพระพุทธมนต์ (ตามมติที่ ๑๔๕/๒๕๖๙)
ในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมใจกันเข้าวัดทำบุญ น้อมจิตเจริญภาวนา และสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง และทรงเป็นฉัตรแก้วคุ้มเกล้าเหล่าพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน