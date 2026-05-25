ยอด ปชช.เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสะสมกว่า 7.9 แสนคน

วันนี้ (25 พ.ค.) กรุงเทพมหานคร สรุปภาพรวมการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 69 เวลา 21.30 น. ซึ่งภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. 68
-ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ 791,225 คน
-ยืม-คืนเครื่องแต่งกาย 43,508 คน
-ใช้บริการวีลแชร์ 11,445 คน
- ใช้บริการรถกอล์ฟไฟฟ้า 32,244 คน
- ใช้บริการทางการแพทย์ 22,393 คน
- ชาวต่างชาติใช้บริการข้อมูลภาษาต่างประเทศ 31,636 คน
ในวันที่ 3 - 4 มิ.ย. 69 จะมี “พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569” สำนักพระราชวังจึงแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ตลอดทั้งวัน