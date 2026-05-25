BEM แจ้งเบี่ยงจราจรชั่วคราวทางพิเศษประจิมรัถยา 25- 26 พ.ค.

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ประชาสัมพันธ์แจ้งเบี่ยงการจราจรทางพิเศษประจิมรัถยา บริเวณสะพานพระราม 7 ขาออก กม.12+500B เนื่องจากมีการปรับปรุงป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ (VMS: Variable Message Sign) เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง
ตั้งแต่วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2569 เวลา 22.00 – 04.00 น. ซึ่งผู้ใช้ทางยังสามารถสัญจรได้ตามปกติในช่องจราจรที่เปิดให้บริการ ยกเว้นช่วงเวลาที่มีการปิดช่องจราจรทุกช่องทาง (ครั้งละ 10 นาที) จำนวน 2 รอบ เวลา 23.30 -23.40 น. และเวลา 23.55 - 00.05 น. ของ วันที่ 25 พฤษภาคม 2569 ซึ่งผู้ใช้ทางจะไม่สามารถผ่านทางได้
ทั้งนี้ BEM ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง โปรดสังเกตป้ายเตือนจราจร ป้ายไฟ ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่ได้จัดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทร. 02 555 0255