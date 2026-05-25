รฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบริเวณแยกวชิระ ถึง แยกซังฮี้ 1 มิ.ย.69 - 1 มิ.ย.70

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-พีแอล ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 1 ช่วงเตาปูน - หอสมุดแห่งชาติ มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนสามเสน บริเวณแยกวชิระ ถึง แยกซังฮี้ เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีวชิรพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 - 1 มิถุนายน 2570 ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้ผู้สัญจรบนถนนสามเสนที่ต้องการเดินทางจากแยกวชิระมุ่งหน้าแยกซังฮี้ ให้เลี้ยวซ้ายที่แยกวชิระเข้าสู่ถนนสุโขทัย เลี้ยวขวาที่แยกสวนรื่นฤดีเข้าสู่ถนนนครราชสีมา จากนั้นเลี้ยวขวาที่แยกการเรือนเพื่อเข้าสู่ถนนราชวิถี และมุ่งหน้าไปยังแยกซังฮี้ สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปโรงพยาบาลวชิรพยาบาลสามารถสัญจรจากแยกร่วมจิตต์ เลี้ยวขวาที่แยกสวนรื่นฤดีเข้าสู่ถนนสุโขทัย และชิดซ้ายเพื่อมุ่งหน้าเข้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้า-ออกที่พักอาศัยได้ตามปกติ โดยในส่วนของแยกซังฮี้ ผู้สัญจรที่มาจากถนนราชวิถีฝั่งสะพานซังฮี้สามารถเลี้ยวขวาไปทางหน้าโรงเรียนเซนต์คาเบรียลได้เฉพาะเวลา 05.30 - 07.30 น. และเวลา 14.00 - 16.00 น. และจากถนนสามเสนสามารถเลี้ยวขวาขึ้นสะพานซังฮี้ได้เฉพาะเวลา 07.31 - 14.00 น. และเวลา 16.01 - 05.30 น.
ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง รฟม.ขออภัยมา ณ โอกาสนี้