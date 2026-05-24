ทนายเผย "ทักษิณ" ประสานขอเลื่อนรายงานตัวครั้งแรกจาก 25 พ.ค. เป็น 28 พ.ค.แทน

ความคืบหน้ากรณี นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี อยู่ระหว่างพักโทษคุมประพฤติ ที่บ้านจันทร์ส่องหล้านั้น นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความส่วนตัว เปิดเผยว่า นายทักษิณได้ประสานขอเลื่อนการรายงานตัวครั้งแรก จากเดิมวันที่ 25 พฤษภาคม ออกไปเป็นวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2569 แทน
ทั้งนี้ นายทักษิณ มีกำหนดรายงานตัวรวม 4 ครั้ง จนกว่าจะพ้นโทษในวันที่ 9 กันยายน 2569 โดยครั้งถัดไปคือวันที่ 27 มิถุนายน วันที่ 29 กรกฎาคม และวันที่ 31 สิงหาคม 2569 ตามลำดับ
ทั้งนี้ นายทักษิณ มีกำหนดรายงานตัวรวม 4 ครั้ง จนกว่าจะพ้นโทษในวันที่ 9 กันยายน 2569 โดยครั้งถัดไปคือวันที่ 27 มิถุนายน วันที่ 29 กรกฎาคม และวันที่ 31 สิงหาคม 2569 ตามลำดับ