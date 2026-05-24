พรรคกล้าธรรมวอนทุกฝ่ายร่วมหนุนร่าง พ.ร.บ.กิจการฮัจญ์ ป้องกันผู้แสวงบุญถูกหลอก

น.ส.อรทัย เกิดทรัพย์ สส.ภูเก็ต พรรคกล้าธรรม เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ต ในพื้นที่ของตนนั้น มีชาวไทยมุสลิมอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก คิดเป็นสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของประชากรในหลายพื้นที่ ซึ่งการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครมักกะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ถือเป็นสิ่งที่มุสลิมทุกคนปรารถนาเพื่อให้การปฏิบัติศาสนกิจสมบูรณ์
สำหรับร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กิจการฮัจญ์ที่เสนอโดยพรรคกล้าธรรม ถือเป็นกฎหมายสำคัญที่จะเข้ามาช่วยยกระดับการบริหารจัดการกิจการฮัจญ์ของประเทศไทยให้มีมาตรฐาน โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการคุ้มครองผู้แสวงบุญจากปัญหาการถูกหลอกลวง หรือการดำเนินงานที่ไม่ได้มาตรฐานจากผู้ประกอบการบางราย
นอกจากนี้ ร่างกฎหมายฉบับนี้จะช่วยสร้างความอุ่นใจและความปลอดภัยให้กับชาวมุสลิม ทั้งในด้านมาตรฐานการบริการ การตรวจสอบบริษัทผู้ดำเนินการ และการคุ้มครองสิทธิของผู้แสวงบุญ เพื่อไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอีกต่อไป พร้อมขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันสนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าว เพื่อให้เกิดระบบบริหารจัดการกิจการฮัจญ์ที่โปร่งใส เป็นธรรม และสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ
สำหรับร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กิจการฮัจญ์ที่เสนอโดยพรรคกล้าธรรม ถือเป็นกฎหมายสำคัญที่จะเข้ามาช่วยยกระดับการบริหารจัดการกิจการฮัจญ์ของประเทศไทยให้มีมาตรฐาน โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการคุ้มครองผู้แสวงบุญจากปัญหาการถูกหลอกลวง หรือการดำเนินงานที่ไม่ได้มาตรฐานจากผู้ประกอบการบางราย
นอกจากนี้ ร่างกฎหมายฉบับนี้จะช่วยสร้างความอุ่นใจและความปลอดภัยให้กับชาวมุสลิม ทั้งในด้านมาตรฐานการบริการ การตรวจสอบบริษัทผู้ดำเนินการ และการคุ้มครองสิทธิของผู้แสวงบุญ เพื่อไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอีกต่อไป พร้อมขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันสนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าว เพื่อให้เกิดระบบบริหารจัดการกิจการฮัจญ์ที่โปร่งใส เป็นธรรม และสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ