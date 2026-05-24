กทม.เปิดโครงการอบรมเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้ง สก.-ผู้ว่าฯ กทม.รุ่น 1 - รุ่น 2

นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1 จำนวน 265 คน และรุ่นที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2569 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากสำนักงานเขตและข้าราชการสังกัดสำนักงานปกครองและทะเบียน จำนวน 265 คน ดำเนินการแบบไป-กลับ ที่ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง
สำหรับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 1. นายขจิต ชัชวานิชย์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ข้าราชการบำนาญ อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร 2. นายทศพล เผื่อนอุดม กรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) 3. นายสุภชัย จันปุ่ม กรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร รองเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 4. นายอภิชัย ทองประสม กรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร อัยการเชี่ยวชาญ สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร และ 5. พลตำรวจตรีอัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา กรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการตำรวจนครบาล
