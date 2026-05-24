รถไฟชนจักรยานยนต์เลียบ ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ มีผู้เสียชีวิตทันที 1 ราย

วันนี้ (24 พ.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ลาดกระบัง รับแจ้งว่า เกิดอุบัติเหตุรถไฟขบวนสินค้าชนรถจักรยานยนต์ บริเวณหลังวัดสังฆราชา (วัดสอง) เลียบถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ ซอยลาดกระบัง 3 แยก 4 แขวงและเขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โดยที่เกิดเหตุบริเวณพุ่มหญ้า ห่างทางลัดผ่านทางรถไฟ ประมาณ 50 เมตร พบร่างหญิงสาวนอนเสียชีวิต ทราบชื่อ น.ส.บุษกร (สงวนนามสกุล) อายุ 21 ปี มีบาดแผลศีรษะแตกเลือดอาบ และแผลถลอกตามร่างกาย ใกล้กันพบจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ 110 ไอ สีแดง/ขาว หมายเลขทะเบียน 1 ขษ 5253 กรุงเทพมหานคร สภาพล้มคว่ำพังยับเยิน ห่างออกไปประมาณ 100 เมตร พบขบวนรถไฟสินค้า หมายเลขขบวน 4403 จอดนิ่งทิศทางมุ่งหน้าเข้าสถานีบางซื่อ โดยมีพนักงานขับรถไฟขบวนดังกล่าวยืนรอเจ้าหน้าที่ตำรวจ
จากการสอบสวนทราบว่า น.ส.บุษกร กำลังเดินทางกลับบ้านพัก โดยผ่านจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นลักษณะทางลัดผ่าน 3 รางรถไฟ ที่ไม่มีเครื่องกั้นบริเวณดังกล่าว ขณะเกิดเหตุจอดรถจักรยานยนต์คร่อมอยู่รางที่ 1 ในจังหวะที่ขบวนรถไฟสินค้าวิ่งผ่านมา จึงทำให้รถไฟเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนพนักงานขับรถไฟ และพยานแวดล้อมว่า ขณะขบวนรถไฟวิ่งผ่านมีการส่งสัญญาณเสียงแตรเพื่อเตือนว่า รถไฟกำลังใกล้เข้ามาหรือไม่ พร้อมทั้งประสานการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ตรวจสอบตารางกำหนดเวลาเดินรถไฟขบวนดังกล่าวเพื่อสรุปสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ ส่วนร่างผู้เสียชีวิต เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนำส่งให้แพทย์นิติเวชชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิต ก่อนแจ้งให้ญาติรับศพไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไป
จากการสอบสวนทราบว่า น.ส.บุษกร กำลังเดินทางกลับบ้านพัก โดยผ่านจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นลักษณะทางลัดผ่าน 3 รางรถไฟ ที่ไม่มีเครื่องกั้นบริเวณดังกล่าว ขณะเกิดเหตุจอดรถจักรยานยนต์คร่อมอยู่รางที่ 1 ในจังหวะที่ขบวนรถไฟสินค้าวิ่งผ่านมา จึงทำให้รถไฟเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนพนักงานขับรถไฟ และพยานแวดล้อมว่า ขณะขบวนรถไฟวิ่งผ่านมีการส่งสัญญาณเสียงแตรเพื่อเตือนว่า รถไฟกำลังใกล้เข้ามาหรือไม่ พร้อมทั้งประสานการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ตรวจสอบตารางกำหนดเวลาเดินรถไฟขบวนดังกล่าวเพื่อสรุปสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ ส่วนร่างผู้เสียชีวิต เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนำส่งให้แพทย์นิติเวชชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิต ก่อนแจ้งให้ญาติรับศพไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไป