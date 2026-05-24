รมช.คค.ร่วมงานศพเหยื่อจากโศกนาฎกรรมรถไฟชนรถเมล์ ยันไม่นิ่งนอนใจพร้อมเร่งเยียวยา

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางมาเป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นางสาวเทียม พวงยอด ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทาง บริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศก–ดินแดง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้า
ในโอกาสนี้ นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และ ดร.กิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้นำคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมในพิธีเพื่อไว้อาลัยและเคารพศพเป็นครั้งสุดท้าย พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน
ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต และไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยในเบื้องต้น ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทย และ ขสมก. เร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบตามสิทธิและระเบียบของทางราชการอย่างเต็มกำลังและรวดเร็วที่สุด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ทางครอบครัว
