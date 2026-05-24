นิวซีแลนด์ทุ่มงบฯ กลาโหมใหม่กว่า 1.5 พัน ล.ดอลลาร์ เสริมความมั่นคงทางทะเล

สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานจากกรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 24 พ.ค. ว่า รัฐบาลนิวซีแลนด์จัดสรรงบประมาณด้านกลาโหมใหม่ มูลค่า 1,580 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ หรือราว 30,330 ล้านบาท ในงบประมาณปี 2569 โดยมุ่งเน้นไปที่ความมั่นคงทางทะเล รวมถึงระบบโดรนและการปรับปรุงกองเรือ
ทั้งนี้ ขีดความสามารถในการรบทางทะเลของนิวซีแลนด์ มาจากเรือฟริเกตชั้นแอนแซค 2 ลำ ได้แก่ เอชเอ็มเอ็นซีเอส เท คาฮา และเอชเอ็มเอ็นซีเอส เท มานา ซึ่งเข้าประจำการในปี 2540 และ 2542 ตามลำดับ โดยเรือส่วนใหญ่ในกองเรือคาดว่า จะสิ้นสุดอายุการใช้งานภายในช่วงกลางทศวรรษที่ 2030
