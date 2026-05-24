ปธ.สภาฯ เปิดค่ายฟื้นฟูรวมพลังรักศรัทธา แก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ รุ่นที่ 10

นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดค่ายฟื้นฟู รวมพลังรักศรัทธา แก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ รุ่นที่ 10 ที่วัดจันทราวาส บ้านผักกาดหญ้า ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โดยมีผู้ที่เข้าบำบัดฟื้นฟู จำนวน 52 รา
ประธานรัฐสภา กล่าวว่า โครงการนี้ ดำเนินการมา 3 ปี ใช้วัดจันทราวาสเป็นศูนย์ในการฟื้นฟู เพราะเล็งเห็นว่าวัดเป็นศูนย์รวมของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในพื้นที่และประชาชนอย่างเข้มแข็งจนสามารถลดจำนวนผู้เสพยา โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนได้เกินครึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจ
