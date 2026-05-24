รบ.สั่งล่าตัวคนไลฟ์สดเนื้อหาลามกอนาจารในโลกออนไลน์ ยันไม่นิ่งเฉย ดำเนินคดีถึงที่สุด

น.ส.พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีที่มีการลงข้อมูลลามกอนาจารในโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นไวรัล มีประชาชนจำนวนมากเข้าไปชมกดไลก์ กดแชร์ ว่า รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ หรือเพิกเฉยต่อการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย โดยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบนำตัวผู้กระทำความผิด และผู้ที่เผยแพร่เนื้อหาล่อแหลม ลามก อนาจารลงในโลกออนไลน์ มาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดถึงที่สุด
ทั้งนี้ รัฐบาลย้ำเตือนว่า การกระทำดังกล่าว มีความผิดตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คอมพิวเตอร์ ทั้งเรื่องของการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ม.14 (1) และการนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ม.14 (4) ซึ่งมีอัตราโทษที่สูง โดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
