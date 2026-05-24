"หมอวรงค์" ติง "ปิยบุตร" เสนอยกเลิกองคมนตรี ไม่ได้ช่วย ปชช.จริง แต่ควรแก้ที่คอร์รัปชัน

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีที่ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า เสนอให้ยกเลิกคณะองคมนตรี โดยอ้างเพื่อช่วยประหยัดลดงบประมาณแผ่นดินที่ต้องใช้สำหรับเงินเดือนและค่าตอบแทน รวมถึงประชาชนเริ่มตั้งคำถามถึงสถานะความเป็นกลางของคณะองคมนตรี จนอาจกระทบกระเทือนถึงสถาบันกษัตริย์ได้ ว่า อยู่ๆ นายปิยบุตรเสนอให้ยกเลิกองคมนตรี หลังจาก นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ได้ออกมาวิจารณ์การประชุมร่วมกันของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) นายปิยบุตรน่าจะเข้าใจว่าเป้าหมายของประชาธิปไตยคือความอยู่ที่กินดีของประชาชน ตนจึงอยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายปิยบุตรบ้าง
นพ.วรงค์ ระบุว่า ต้องยอมรับความจริง ที่ผ่านมา ประชาชนมีการยื่นถวายฎีกาความเดือดร้อนไปยังสำนักพระราชวัง เพราะรัฐบาลและส่วนราชการไม่สามารถแก้ปัญหาให้ประชาชนได้ครบถ้วน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน การที่องคมนตรีจะมาร่วมประชุมกับหน่วยราชการผู้รับผิดชอบ ในปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเรื่องภัยน้ำท่วม น้ำแล้ง จึงไม่ใช่เรื่องแปลก เพื่อนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไปสู่การแก้ไข ตนคิดว่านี่คือวิถีของสังคมไทยที่ปฏิบัติต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน
ทั้งนี้ หากต้องการประหยัดงบประมาณ เพื่อประโยชน์ประชาชน เรามาร่วมมือกันได้ ขอให้นายปิยบุตรตั้งหลัก เอาประโยชน์ประชาชนเป็นตัวตั้ง การเสนอเรื่องแบบนี้ขึ้นมา ขอให้คิดจริงทำจริง ตนมีความเชื่อว่าปัญหาประเทศเกิดจากทุจริตคอรัปชั่น และโยงไปถึงการมีสิทธิประโยชน์ที่มากเกินไปของนักการเมืองที่เอาเปรียบประชาชน ถ้านายปิยบุตรต้องการแก้ปัญหาของประชาชนจริงๆ มันควรมาช่วยกันแก้เรื่องเหล่านี้จึงจะถูก
