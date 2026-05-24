สว.รวมตัวโต้ หน.พรรคประชาชน กล่าวหาวุฒิฯ ทำลายหลักการ ปชต.ใต้การเมืองสีน้ำเงิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักประชาสัมพันธ์ วุฒิสภา แจ้งหมายผ่านสื่อมวลชนประจำรัฐสภา มีรายละเอียดว่า หมายข่าว สมาชิกวุฒิสภา (สว.) รวมตัวแสดงจุดยืนตอบโต้ หัวหน้าพรรคประชาชน ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2569 เวลา 09.45 นาฬิกา

ทั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภา (สว.) กว่า 50 คน ร่วมกันแถลงข่าวตอบโต้ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน กรณีโพสต์เฟซบุ๊กกล่าวหาวุฒิสภาทำลายหลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตย ภายใต้การเมืองระบอบสีน้ำเงิน ที่บริเวณโถงชั้น 1 อาคารรัฐสภา (สว.)