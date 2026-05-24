สว.รวมตัวโต้ หน.พรรคประชาชน กล่าวหาวุฒิฯ ทำลายหลักการ ปชต.ใต้การเมืองสีน้ำเงิน

สำนักประชาสัมพันธ์ วุฒิสภา แจ้งหมายผ่านสื่อมวลชนประจำรัฐสภา มีรายละเอียดว่า หมายข่าว สมาชิกวุฒิสภา (สว.) รวมตัวแสดงจุดยืนตอบโต้ หัวหน้าพรรคประชาชน ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2569 เวลา 09.45 นาฬิกา
ทั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภา (สว.) กว่า 50 คน ร่วมกันแถลงข่าวตอบโต้ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน กรณีโพสต์เฟซบุ๊กกล่าวหาวุฒิสภาทำลายหลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตย ภายใต้การเมืองระบอบสีน้ำเงิน ที่บริเวณโถงชั้น 1 อาคารรัฐสภา (สว.)
