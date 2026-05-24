ฝรั่งเศสแบน "เบน-กวีร์" รมต.ฝ่ายขวาจัดอิสราเอล ห้ามเดินทางเข้าดินแดน

สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานจากกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 24 พ.ค. ว่า นายฌอง-โนเอล บาร์โรต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศส กล่าวว่า รัฐบาลปารีสตัดสินใจแบน นายอิตามาร์ เบน-กวีร์ รมว.ความมั่นคงแห่งชาติฝ่ายขวาจัดของอิสราเอล ไม่ให้เดินทางเข้าดินแดนฝรั่งเศส พร้อมกับเสริมว่า สิ่งนี้สะท้อนถึงให้เห็นถึงความไม่พอใจที่เพิ่มขึ้นในรัฐบาลทั่วโลก เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อกองเรือนักเคลื่อนไหวที่มุ่งหน้าสู่ฉนวนกาซา
ทั้งนี้ นายอิตามาร์ เบน-กวีร์ ถูกห้ามเดินทางเข้าดินแดนฝรั่งเศส ตั้งแต่วันนี้ (24 พ.ค.) เป็นต้นไป
ก่อนหน้านี้ รัฐบาลชาติตะวันตกต่างแสดงความไม่พอใจอย่างมาก หลังเบน-กวีร์ โพสต์คลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นว่า เขากำลังเยาะเย้ยกลุ่มนักเคลื่อนไหวของกองเรือบรรทุกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำหรับฉนวนกาซา ซึ่งหลายคนนั่งคุกเข่าอยู่บนพื้นโดยถูกมัดมือ หรือถูกจับกดลงกับพื้น
