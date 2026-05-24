สปสช.ร่วม รพ.อาภากรฯ ขับเคลื่อนงานเชิงรุกผ่านโมเดล AI คัดกรองวัณโรคทหารใหม่

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ขับเคลื่อนงานสาธารณสุขเชิงรุกผ่าน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองวัณโรคปอดเชิงรุกในทหารกองประจำการด้วยเทคโนโลยี Chest X-ray AI วางรากฐานการป้องกันโรคระบาดในกลุ่มประชากรหนาแน่น และสร้างโมเดลความมั่นคงทางสุขภาพในกองทัพอย่างยั่งยืน โดยร่วมกันบูรณาการนวัตกรรมซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สนับสนุนการทำงานของแพทย์ในการวิเคราะห์ภาพรังสีทรวงอก ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
พล.ร.ต. นายแพทย์สุเชษฐ ตรรกธาดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เปิดเผยว่า ด้วยภารกิจของโรงพยาบาลในการบริหารจัดการด้านสุขภาพและการสุขาภิบาลสำหรับกำลังพลทหารใหม่ ซึ่งมีจำนวนปีละ 12,000 นาย โดยแบ่งการฝึกออกเป็น 4 ผลัด ผลัดละ 3,000 นาย ทางโรงพยาบาลจึงต้องวางแผนบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการคัดกรองวัณโรค ซึ่งต้องทำการตรวจเอกซเรย์ให้สอดคล้องกับขีดจำกัดของเครื่องมือ และได้ตั้งเป้าหมายการตรวจไว้ที่วันละประมาณ 300 นาย แบ่งเป็นช่วงเช้า 150 นาย และช่วงบ่ายอีก 150 นาย
