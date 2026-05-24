จีน-เวียดนามร่วมปล่อยลูกปลา-ปลาโต 270 ล้านตัว หวังเพิ่มทรัพยากรทางทะเล

สำนักข่าวซินหัวรายงานจากเมืองหนานหนิง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 24 พ.ค. ว่า จีนและเวียดนามร่วมกันปล่อยลูกปลาและปลาโตเต็มวัยรวม 270 ล้านตัว ลงสู่อ่าวเป่ยปู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามเพิ่มพูนทรัพยากรประมงทางทะเล และเดินหน้าการพัฒนาการประมงที่ยั่งยืน
ทั้งนี้ มีการปล่อยลูกปลาและปลาโตเต็มวัย จำนวน 7 สายพันธุ์ เช่น ปลาจานครีบเหลืองและปลาจานแดง บริเวณปากแม่น้ำเป่ยหลุน ในเมืองตงซิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตอนใต้ของจีน
จีนและเวียดนามร่วมกันปล่อยลูกปลา 9 ครั้งแล้ว นับตั้งแต่ปี 2560 โดยจีนปล่อยลูกปลาและลูกสัตว์น้ำลงสู่อ่าวเป่ยปู้ตลอดช่วงเวลาดังกล่าวมากกว่า 770 ล้านตัว
ทั้งนี้ มีการปล่อยลูกปลาและปลาโตเต็มวัย จำนวน 7 สายพันธุ์ เช่น ปลาจานครีบเหลืองและปลาจานแดง บริเวณปากแม่น้ำเป่ยหลุน ในเมืองตงซิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตอนใต้ของจีน
จีนและเวียดนามร่วมกันปล่อยลูกปลา 9 ครั้งแล้ว นับตั้งแต่ปี 2560 โดยจีนปล่อยลูกปลาและลูกสัตว์น้ำลงสู่อ่าวเป่ยปู้ตลอดช่วงเวลาดังกล่าวมากกว่า 770 ล้านตัว