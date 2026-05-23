ภารกิจเยือนฝรั่งเศส วันที่ 2 นายกฯ ทำบุญถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

ภารกิจการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส วันที่สอง ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย วันนี้ (23 พ.ค.) นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ 100 ปี จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ที่กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ร่วมกับชุมชนไทยในฝรั่งเศส ที่วัดพุทธนานาชาติ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมีพร้อมด้วย นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ต่างประเทศ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม และนายนิกรเดช พลางกูร เอกอัครราชทูตอัครราช ณ กรุงปารีส ร่วมพิธี
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับชุมชนไทย ว่า เวลาไปต่างแดนได้เจอคนไทยรู้สึกดีใจอย่างมาก เหมือนไม่ได้ออกมาต่างประเทศ และดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มของคนไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศส ที่สำคัญคือ นับญาติกันได้หมด
