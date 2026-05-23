อิหร่านย้ำไม่ประนีประนอมต่อสิทธิ-ผลประโยชน์ของชาติให้กับสหรัฐฯ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน เมื่อวันที่ 23 พ.ค. ว่า ประธานรัฐสภาอิหร่าน ย้ำต่อผู้บัญชาการทหารสูงสุดปากีสถาน ว่า รัฐบาลเตหะรานจะไม่ประนีประนอมต่อสิทธิและผลประโยชน์ของชาติให้กับสหรัฐฯ
นอกจากนี้ ยังเปิดเผยว่า กองทัพกำลังฟื้นฟูศักยภาพระหว่างช่วงหยุดยิง ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุว่า ความขัดแย้งกับสหรัฐยังมีความเห็นต่างฝังลึก
