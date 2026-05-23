"ชัชชาติ" ไลฟ์สดแสดงความยินดี บุตรชาย เรียนจบโทที่อเมริกาแล้ว

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ร่วมแสดงความยินดีกับ นายแสนปิติ สิทธิพันธุ์ หรือน้องแสนดี บุตรชาย ที่เรียนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท Masters of Public Administration (MPA) มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ (Cornell University) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยระบุว่า อยู่ที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ จะรับปริญญาพรุ่งนี้ แต่คาดว่าคนคงเยอะ เลยมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในวันนี้ก่อน คนเยอะเหมือนเมืองไทย ผู้ปกครองมาถ่ายรูปกัน แล้วแสนดีถ่ายภาพกับหอนาฬิกา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
จากนั้น นายชัชชาติ ได้พาชมบรรยากาศและวิวของมหาวิทยาลัย ก่อนจบไลฟ์เพื่อเตรียมตัวกลับไป ซึ่งระหว่างที่ไลฟ์ ผู้ชมต่างร่วมแสดงความยินดีกับแสนดีด้วย
