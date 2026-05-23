ยูกันดาพบผู้ติดเชื้ออีโบลาเพิ่มเป็น 5 รายแล้ว - WHO ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินสาธารณสุข

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงกัมปาลา ประเทศยูกันดา เมื่อวันที่ 23 พ.ค. ว่า ทางการยูกันดา ยืนยันพบผู้ติดเชื้ออีโบลาเพิ่มอีก 3 ราย ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดในการระบาดครั้งนี้ เพิ่มเป็น 5 รายแล้ว
ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) ประกาศให้การระบาดของเชื้ออีโบลาสายพันธุ์ บุนดีบูเกียว ที่หายากนี้ เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติ และกล่าวว่า ความเสี่ยงของการระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (ดีอาร์คองโก) นั้น สูงมาก
ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) ประกาศให้การระบาดของเชื้ออีโบลาสายพันธุ์ บุนดีบูเกียว ที่หายากนี้ เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติ และกล่าวว่า ความเสี่ยงของการระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (ดีอาร์คองโก) นั้น สูงมาก