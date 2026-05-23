กรมควบคุมโรคเผยยอดป่วยโควิด-19 ในไทยยังต่ำ แนวโน้มคงที่ แต่ยังเฝ้าระวัง

พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ และโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่พบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในประเทศสิงคโปร์ ว่า เป็นเชื้อสายพันธุ์ NB.8.1.1 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ย่อยที่กลายพันธุ์มาจากตระกูล JN.1 ซึ่งยังอยู่ในตระกูลของสายพันธุ์โอไมครอน
ทั้งนี้ NB.8.1.1 เป็นสายพันธุ์ที่ระบาดทั้งโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย โดยในประเทศไทยพบว่าเป็นสายพันธุ์ดังกล่าว 50 เปอร์เซ็นต์
อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้ป่วยโควิดในประเทศไทยไม่ได้เพิ่มขึ้น ตัวเลขยังต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยข้อมูลตั้งแต่ต้นปี 2569 จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 มีผู้ป่วยสะสม 3,007 ราย เสียชีวิต 1 ราย เป็นแนวโน้มคงที่ แต่ยังคงเฝ้าระวังเพราะเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว
